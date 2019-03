Contract Avdijaj bij Willem II ontbonden

Donis Avdijaj is weg bij Willem II. De club en de 22-jarige Kosovaarse aanvaller hebben in overleg besloten het contract per direct te ontbinden, meldt Willem II. Na het winterse trainingskamp in Spanje raakte Avdijaj niet fit en speelde hij geen wedstrijden meer.

Avdijaj kwam in de zomer over van Schalke 04 en maakte in de eerste seizoenshelft in officiƫle duels acht doelpunten. Vlak voor de winterstop werd de jonge aanvaller net als Timon Wellenreuther, Thomas Meissner en Atakan Akkaynak door Willem II geschorst voor de uitwedstrijd tegen Emmen.

Een niet-optimale voorbereiding in het hotel waar de nacht voor de wedstrijd werd overnacht was de verklaring van Willem II. Volgens het Brabants Dagblad hadden de spelers tot diep in de nacht op luidruchtige wijze gekaart op hun hotelkamer.