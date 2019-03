Curlingbond heeft al 40 ‘Canadese’ nieuwkomers

Zo’n veertig curlingspelers die in Canada wonen maar ook een Nederlands paspoort bezitten, hebben zich na een oproep bij de Nederlandse Curling Bond (NCB) gemeld. Zij zien wel wat in het plan om in de toekomst uit te komen voor het Nederlandse team.

De Nederlandse Curling Bond telt zelf ongeveer 150 leden. Het mannenteam doet vanaf volgende week voor de derde keer mee aan het WK. Om de concurrentie te vergroten en in de toekomst ook een vrouwenteam en een gemengd team (mannen en vrouwen) te hebben, deed de NCB begin maart een oproep aan Canadezen met een dubbel paspoort zich te melden. In Canada is curling namelijk een grote sport.

,,We zijn aan het inventariseren welke mensen zich hebben aangemeld. Bij het WK in Lethbridge in Canada willen we de komende weken ook al met sommigen kennismaken”, zegt Jules Broex, voorzitter van de Nederlandse Curling Bond. Bij de groep belangstellenden zitten ook enkele Canadezen die in Nederland wonen.