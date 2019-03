Denver Nuggets na zege zeker van play-offs

Denver Nuggets heeft zich door een zege bij Boston Celtics verzekerd van een plek in de play-offs in de NBA. De Nuggets zijn in aantal overwinningen gelijk gekomen met Golden State Warriors dat een nederlaag leed bij San Antonio Spurs.

De basketballers uit Denver wonnen met 114-105 in Boston. Nikola Jokic was goed voor 21 punten, Will Barton maakte er 20. Kyrie Irving maakte 3-0 punten voor de Celtics, maar dat was niet genoeg voor de zege.

San Antonio Spurs klopte in eigen huis Golden State Warriors met 111-105. DeMar DeRozan en LaMarcus Aldridge waren goed voor respectievelijk 126 en 23 punten. Bij de Warriors was Kevin Durant terug na een enkelblessure. Hij maakte 24 punten, Stephen Curry 25.