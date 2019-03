Olympische baas van Japan stopt in juni

Voorzitter Tsunekazu Takeda van het Japanse Olympisch Comité legt zijn functie neer als zijn termijn in juni afloopt. De 71-jarige Japanner, die verdacht wordt van omkoping rond het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2020, zei tijdens een bijeenkomst van het Japanse Olympisch Comité dat hij zich niet kandidaat zal stellen voor een nieuwe termijn.

Takeda werd in december door de Franse justitie ondervraagd over zijn rol in een miljoenenbetaling aan een adviesbureau uit Singapore. De Franse justitie ontdekte in een onderzoek naar corruptie in de atletiek een betaling van 2 miljoen euro door het Japanse bidcomité aan het adviesbureau. Het geld zou zijn doorgesluisd naar de Senegalees Lamine Diack, de inmiddels geschorste oud-voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF.

De Japanner heeft tot nu toe altijd volgehouden onschuldig te zijn aan omkoping. Volgens hem waren de contracten met het adviesbureau legaal.