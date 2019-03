Roglic wint Tirreno-Adriatico op 1 seconde

De Sloveen Primoz Roglic heeft met een miniem verschil de 54e editie van de etappekoers Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma hield in het algemeen klassement Adam Yates, die de beslissende tijdrit als leider begon, één seconde achter zich.

De Belg Victor Campenaerts was de snelste in de tijdrit van 10 kilometer: 11.23. In de tijdrit door San Benedetto del Pronto, aan de oostkust van Italië, eindigde Jos van Emden als derde op vier seconden en Tom Dumoulin noteerde de zevende tijd.

Roglic is de opvolger van de Pool Michał Kwiatkowski.