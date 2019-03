Belgische hockeyers vrijgepleit van gokken

Belgische hockeyspelers hebben zich niet schuldig gemaakt aan gokken op eigen wedstrijden. Dat blijkt uit het onderzoek naar het gokgedrag van Belgische internationals door de kansspelcommissie in eigen land. ,,Er zijn geen inbreuken op de wetgeving vastgesteld”, liet een woordvoerster weten.

De kansspelcommissie was in januari met een onderzoek begonnen naar mogelijke gokpraktijken van spelers tijdens het WK in december vorig jaar in Bhubaneswar. Belgiƫ veroverde in India de wereldtitel ten koste van Nederland, dat in de finale op shoot-outs verloor.

Belgische kranten meldden destijds dat spelers gegokt hadden op eigen WK-wedstrijden. De kansspelcommissie heeft niet alleen de spelers, maar ook de staf gecontroleerd, en heeft daarbij geen illegale zaken ontdekt.

De Belgische wet verbiedt weddenschappen op wedstrijden in een competitie waarop de gokker een directe impact kan hebben. De straffen variƫren van een boete tot drie jaar cel.