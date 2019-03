Dumoulin aanvoerder Sunweb bij Hammer Series

Tom Dumoulin zal als teamaanvoerder van Sunweb aantreden in de Hammer Series, een wedstrijdenreeks die in juni Limburg aandoet. De organisatie van het evenement, dat verder plaatsvindt in het Noorse Stavanger en in Hongkong, introduceert het begrip ‘Hammer Captain’ wiens rol het is zowel op de weg als op sociale media voor de overwinning te strijden. Wanneer ze zelf niet aanwezig zijn – zoals Dumoulin in Stavanger – vervullen ze nog een functie als ambassadeur van de ploeg.

De organisatie heeft reeds vijf aanvoerders bekendgemaakt. Behalve Dumoulin zijn dat de Noor Alexander Kristoff (Team Emirates), de Belg Tim Wellens (Lotto Soudal) en de Australiƫrs Brenton Jones (Delko Marseille Provence) en Cameron Meyer (Mitchelton-Scott).

,,We zijn allemaal erg enthousiast over de Hammer Series. Het racen is zo intens en het concept is super opwindend voor ons, maar ook voor de fans die thuis of langs de route kijken. Vorig jaar waren we redelijk dichtbij en dit jaar zijn we nog meer gemotiveerd om Mitchelton-Scott van de eerste plaats te stoten”, liet Dumoulin via de organisatie weten.