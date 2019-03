Geslaagde inhaalrace Brooklyn Nets

De basketballers van Brooklyn Nets behouden goed zicht op deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg versloeg dinsdag (lokale tijd) Sacramento Kings na een wonderbaarlijke inhaalrace. Bij het begin van het laatste kwart had Sacramento nog een voorsprong van 25 punten. Met een lay-up in de allerlaatste seconde besliste Rondae Hollis-Jefferson het duel in het voordeel van de gasten uit New York: 121-123.

D’Angelo Russell was de meeste productieve man bij de Nets met 44 punten, zijn beste score ooit. Van die punten bewaarde hij er 27 voor het laatste kwart, waarin er bij de thuisploeg niet veel meer lukte. Brooklyn bezet de zevende positie in de Eastern Conference, Sacramento zal zich in de Western Conference (negende) nog een plaatsje moeten verbeteren om deelname aan de play-offs af te dwingen.

Milwaukee Bucks herstelde zich van een nederlaag bij de Philadelphia 76’ers. De best presterende ploeg in de gehele NBA had ook zonder Giannis Antetokounmpo geen moeite met Los Angeles Lakers: 115-101. Khris Middleton nam met 30 punten en 10 rebounds de hoofdrol moeiteloos over van de Griek die rust kreeg wegens klachten aan een van zijn enkels. Het was al weer de vierde nederlaag op rij voor de Lakers, die zonder LeBron James aantraden en alleen nog een theoretische kans op deelname aan de play-offs hebben.