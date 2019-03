Halep terug bij vroegere coach Dobre

Simona Halep is herenigd met haar vroegere coach Daniel Dobre. De Roemeense tennisster (27) zat al een maand zonder coach.

,,Hij kent mij goed, ik vertrouw hem en we hadden een prettige samenwerking”, zei de nummer 3 van de wereld in Miami, waar ze deze week speelt. ,,Het belangrijkste is dat ik mij goed voel bij hem. We hebben een goede band samen en dat maakt het een stuk makkelijker.”

Halep werkte de afgelopen jaren samen met Darren Cahill, maar ze begon dit seizoen zonder coach. Na de Australian Open werkte ze kortstondig samen met de Belg Thierry Van Cleemput, maar achter die samenwerking werd al na twee weken een punt gezet.

Halep verloor op de Australian Open in de vierde ronde en wacht dit jaar nog op haar eerste titel.