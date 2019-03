Hassan slaat WK cross in Aarhus over

Atlete Sifan Hassan doet toch niet mee aan de wereldkampioenschappen cross die eind deze maand in het Deense Aarhus worden gehouden. De 26-jarige Nederlandse wil zich concentreren op de halve marathon van Berlijn van een week later. Daar wil ze het wereldrecord van de Keniaanse Joycilline Jepkosgei (1.04.51) aanvallen.

,,Sifan heeft in het Amerikaanse Portland, waar ze traint, te maken gehad met extreem slecht weer en was naar EthiopiĆ« gegaan. Daar bereidt ze zich nu op hoogte voor”, legt Hassans manager Sander Ogink van Global Sports Communication uit. ,,De eerste dagen op hoogte heeft ze wat trainingen gemist. Ze heeft ervoor gekozen om langer op hoogte te blijven te trainen.” Een gevolg daarvan is dat Hassan de WK cross overslaat. ,,Deelname aan de WK cross was voor Sifan een middel om goed te zijn in Berlijn”, zegt Ogink.

Hassan liep tijdens haar debuut op de halve marathon in september met 1.05.15 meteen een Europees record.