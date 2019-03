Ruim 20 atleten bezochten Duitse dopingarts

Ten minste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten worden verdacht van bloeddoping. Zij zouden klant zijn geweest van de Duitse sportarts Mark Schmidt, die een praktijk had in Erfurt en spil is in een Oostenrijks/Duits dopingschandaal dat eind februari rond de WK noordse ski uitbrak. Vooralsnog is er geen link naar Nederland, meldde de Duitse aanklager Kai Gräber woensdag.

Vijf atleten, onder wie twee Oostenrijkers, werden bij de WK noordse ski in Seefeld opgepakt. Het bleek te gaan om een onderzoek dat ook in Duitsland liep. Inmiddels hebben acht sporters bekend, onder wie de Oostenrijkse wielrenners Georg Preidler en Stefan Denifl.

Gräber stelt dat de illegale bloedtransfusies tussen 2011 en 2019 hebben plaatsgevonden. ,,Er is sprake van honderden transfusies met sporters uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zweden, Finland, Estland, Kroatië, Slovenië en Hawaï”, aldus Gräber, die verder geen namen of sporttakken noemde. Het onderzoek loopt nog.