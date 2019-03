Rus niet naar hoofdtoernooi in Miami

Het is tennisster Arantxa Rus in Miami niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De nummer 132 van de wereld was in de tweede en laatste kwalificatieronde van het Miami Open kansloos tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die 42 plekken hoger staat: 3-6 0-6.

De 28-jarige Rus zou dinsdag in actie komen, maar wegens de regenval in Miami werden de partijen een dag verschoven.

Kiki Bertens heeft in de eerste ronde van het hoofdtoernooi een bye. Ze speelt tegen de winnares van het treffen tussen Yiyu Wang en Monica Puig. Robin Haase treft een nader te bepalen qualifier.