Russisch koppel leidt bij WK kunstrijden

Het Russische koppel Jevgenia Tarasova en Vladimir Morozov heeft na de korte kür de leiding bij het WK kunstrijden in het Japanse Saitama. De topfavorieten Vanessa James en Morgan Cipres kwamen na een val slechts uit op plaats zeven. Het Franse duo is dit seizoen nog ongeslagen met onder meer de Europese titel al op zak.

James ging onderuit bij de landing na een drievoudige flip. Ze zocht de oorzaak later bij een val tijdens de warming-up waarin ze in botsing was gekomen met de Italiaan Matteo Guarise. ,,Ik zag hem niet en hij mij niet en daarom botsten we. Ik was een beetje dizzy en had moeite me weer te focussen”, vertelde ze.

Tarasova en Morozov misten vorig jaar net een medaille op de Olympische Spelen van Pyeongchang en pakten zilver bij de WK. Met 81,21 boekten ze hun beste score van dit seizoen. Het Chinese koppel Sui Wenjing en Han Cong volgt met 79,24. Donderdag volgt de vrije kür.