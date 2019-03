Sacramone: meer hulp voor misbruikte turnsters

Voormalig topturnster Alicia Sacramone is een van de drijvende krachten achter een organisatie die slachtoffers van seksueel misbruik in haar sport met raad en daad wil bijstaan. Sacramone hoorde van een vriendin dat ze een van de slachtoffers was van de praktijken van voormalig sportarts Larry Nassar, inmiddels tot levenslang veroordeeld. Het was reden voor de viervoudig wereldkampioene toe te treden tot de directieraad van het Athletic Assistance Fund (AAF).

De AAF is nu een samenwerking aangegaan met de New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, een organisatie die zich inzet voor weerloze kinderen in het algemeen. Via fondsen wil de AAF slachtoffers van Nassar op alle mogelijke manieren hulp bieden. ,,Een vriendin van me, die niet als getuige is opgetreden, vertelde me wat haar was overkomen en dat ze niet in de publiciteit wilde. Ze vertelde me hoe moeilijk het was haar leven weer op te pakken. Het was voor mij reden dit werk te gaan doen”, vertelde Sacramone. ,,Ik ben zelf geen professional maar ik kan slachtoffers nu wel via ons fonds hulp bieden.”