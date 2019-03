Sunweb met Matthews in Milaan-Sanremo

Tom Dumoulin krijgt zaterdag in Milaan-Sanremo gezelschap van ploeggenoot Michael Matthews. De Australiër is op tijd hersteld na zijn valpartij van vorige week zondag tijdens de eerste etappe van de rittenkoers Parijs-Nice.

,,Na Michaels zware valpartij zijn we blij om hem terug in actie te zien. Na een herstelperiode zonder te fietsen, zullen we moeten zien wat er mogelijk is. Hij heeft een goede basis en is fit genoeg verklaard door ons medisch team”, zei Luke Roberts, coach van Team Sunweb.

Roy Curvers, de Denen Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen, Marc Hirschi uit Zwitserland en de Ier Nicolas Roche maken het team compleet.