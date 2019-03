Van der Poel hard onderuit, Bol wint

Mathieu van der Poel is in de finale van Nokere Koerse hard onderuitgegaan op de kasseien. De Nederlands kampioen op de weg was betrokken bij een valpartij en kwam vervolgens nog eens in botsing met een andere renner. De wielrenner van Corendon werd op een brancard in de ambulance gereden en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ploeggenoot Stijn Devolder heeft Van der Poel pijn in een schouder en een knie.

De zege ging naar Cees Bol van Sunweb. De 23-jarige Nederlander bleef de Duitse sprinter Pascal Ackermann voor. Het was zijn eerste zege voor Sunweb.

Mathieu van der Poel maakte zijn opwachting op de weg in Vlaanderen. De wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg maakte in februari zijn eerste kilometers op de weg in de ronde van Antalya waar hij de eerste rit won. Sprinter Fabio Jakobsen won Nokere Koerse vorig jaar. Hij deed dit jaar niet mee.

De Belgische ogen waren vooral gericht op de eerste profkoers op Vlaamse wegen van het Belgische talent Remco Evenepoel. De renner van Deceuninck-Quick Step reed de koers in dienst van kopman Álvaro Hodeg.

Bol was verguld met het eerste succes dit seizoen van zijn ploeg. ,,We hebben geen gemakkelijke weken gehad”, bekende de 23-jarige Noord-Hollander op Sporza. ,,We waren onder meer bij veel valpartijen betrokken. Ik ben echt heel blij dat ik nu voor de ploeg voor goed nieuws heb kunnen zorgen.”

Bol prees het uitstekende werk van zijn ploeggenoten in de tumultueuze finale. ,,Ik werd op een rode loper naar de finish gezet”, verwees hij naar de kleur van de shirts van Sunweb. ,,Het leek op de laatste 50 meter wel een sprint van de stervende zwaan. Maar het is gelukt en dat geeft veel voldoening.”