Viviani vol vertrouwen naar Milaan-Sanremo

Elia Viviani staat zaterdag voor de zesde keer aan de start in Milaan-Sanremo. De Italiaanse sprinter van Deceuninck-Quick-Step kwam tot dusverre niet verder dan de negende plaats in 2017. ,,Natuurlijk droom ik van deze koers, het is de enige klassieker voor sprinters”, zei hij tijdens de rittenkoers Tirreno-Adriatico waarin Viviani één rit won.

,,Dat is het verschil met andere monumenten in de wielersport, hier maakt een sprinter ook een kans.” Viviani put vertrouwen uit zijn optreden in de Tirreno. ,,Ik voel me goed en met de Tirreno in de benen zal ik klaar zijn om die wedstrijd van 300 kilometer af te werken. Het is een belangrijke dag voor mij, maar ik laat me niet gek maken. Ik kan winnen, maar ik gun mezelf de tijd. Ik weet dat ik nooit dicht bij de zege ben geweest en het niet gemakkelijk zal worden, maar ik geloof er in.”

Viviani kan in de ‘Primavera’ terugvallen op een sterke ploeg, met meerdere troeven, zoals de Fransman Julian Alaphilippe en de Belg Philippe Gilbert. ,,Dat is onze kracht. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik ga niet vragen aan Julian om niet aan te vallen op de Poggio. Hij moet vooral doen waar hij goed in is. En als iemand anders aanvalt op de Poggio, is het aan hem om te volgen of iemand anders van de ploeg. En als het toch tot een sprint komt, dan is het aan mij. We hebben lessen getrokken uit de wedstrijd van vorig jaar en moeten die kennis nu gebruiken.”

Vorig jaar bleef de op de Poggio ontsnapte Italiaan Vincenzo Nibali het sprintende peloton net voor.