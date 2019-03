CAS stelt uitspraak in zaak-Semenya uit

Het internationaal sporttribunaal CAS heeft een uitspraak in de zaak van Caster Semenya uitgesteld. Het was de bedoeling dat het CAS uiterlijk komende dinsdag, 26 maart, met een uitspraak zou komen. Zowel Semenya als de internationale atletiekfederatie IAAF heeft in de afgelopen weken echter nieuwe documenten ingeleverd, waardoor het sporttribunaal wat langer de tijd neemt. Voor eind april komt zeker geen uitspraak, meldt het CAS.

De Zuid-Afrikaanse atlete Semenya (28) heeft van nature een hoge testosteronspiegel. De tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter moet van de IAAF medicijnen slikken om haar hoge waarden te verlagen, omdat ze vanwege de spierversterkende werking van testosteron onevenredig voordeel zou hebben ten opzichte van bijna al haar concurrentes. Semenya weigert dat echter en legde de zaak daarom voor aan het CAS. In februari werd in Lausanne een vijfdaagse hoorzitting gehouden.

Sindsdien hebben beide partijen aanvullende opmerkingen en materialen ingediend bij het CAS, dat zich daarom genoodzaakt zag de uitspraak uit te stellen. Het tribunaal heeft nog geen specifieke datum vastgesteld.

De IAAF wilde de omstreden regels voor het zogenoemde hyperandrogenisme eigenlijk al vanaf 1 november vorig jaar gaan toepassen. De atletiekfederatie heeft de invoering echter uitgesteld tot het CAS met een uitspraak is gekomen. Het sporttribunaal noemt het ,,een van de meest cruciale zaken” in de geschiedenis, met mogelijk verregaande consequenties voor de atletiek en de sport in het algemeen.