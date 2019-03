Chinees paar pakt titel bij WK kunstrijden

Sui Wenjing en Han Cong hebben in het Japanse Saitama de wereldtitel bij het kunstrijden veroverd. Het Chinese paar, winnaar van zilver op de Winterspelen, maakte in de Super Arena het verschil met een indrukwekkende vrije kür.

De zege was verrassend, omdat het seizoen voor de twee vooral in het teken stond van blessures. ,,Het is moeilijk geweest”, zei Wenjing naderhand. ,,We hebben veel problemen gehad. Onze coaches hebben ons weer op het goede spoor gebracht. Dit is de beloning voor ons allemaal.”

Het podium bestond verder uit Russische koppels. Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov eindigden als tweede, voor Natalia Zabiiako en Alexander Enbert.

Tarasova en Morozov hadden na de korte kür nog de leiding.