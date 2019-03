Ewan klaar voor ‘hoofddoel’ Milaan-Sanremo

Caleb Ewan gaat zaterdag als een van de favorieten van start in Milaan-Sanremo, de enige grote wielerklassieker waarin kansen liggen voor de sprinters. De 24-jarige Australiër van Lotto Soudal won vorig jaar de pelotonsprint kort nadat de Italiaan Vincenzo Nibali als winnaar de streep op de Via Roma was gepasseerd. ,,Milaan-Sanremo is mijn grootste doel dit voorjaar”, zegt Ewan, die weet dat er veel kanshebbers zijn.

,,Dat is exact wat deze koers zo moeilijk maakt om te winnen. Aan de ene kant heb je de ‘punchers’ zoals Julian Alaphilippe, die in een uitstekende vorm verkeert en bovendien ook nog snel is aan de meet. Als hij aanvalt op de Poggio, wordt het een lastige finale. Aan de andere kant heb je sprinters zoals Elia Viviani en Fernando Gaviria maar ook met Peter Sagan ben je nooit klaar. De renner die tijdens de wedstrijd het best zijn krachten spaart, wint. De vorm is uitstekend dus ik kijk er erg naar uit.”

Het wordt de derde keer dat Ewan, dit jaar nog maar goed voor één overwinning, in Milaan aan de start staat. In 2017 werd hij tiende in een groep kort achter de Poolse winnaar Michal Kwiatkowski. ,,Mijn twee vorige deelnames leerden me dat de wedstrijd relatief gemakkelijk is om uit te rijden, maar dat betekent ook dat er heel wat renners in aanmerking komen voor de zege. Er staan volgens mij heel wat teams aan de start die de wedstrijd willen controleren. Ik hoop met een uitgedund peloton richting streep te gaan. In het ideale scenario heb ik op de top van de Poggio nog één of twee ploegmaats bij die me in een goede positie naar de sprint kunnen brengen.” Ewan krijgt onder meer hulp van zijn landgenoot Adam Hansen, de Belg Jens Keukeleire en de Duitser Roger Kluge.