Grizzlies op valreep langs Rockets

James Harden maakte maar liefst 57 punten voor de Rockets, dat pas zijn tweede nederlaag leed in de laatste 14 duels.

Valanciunas was goed voor 33 punten en 15 rebounds. Samen met Mike Conley, 35 punten/8 assists, stond hij aan de basis van de zwaarbevochten overwinning.

NEW YORK (ANP) - Memphis Grizzlies heeft in de Amerikaanse professionele basketbalcompetitie NBA op de valreep gewonnen van Houston Rockets. Het werd 126-125. Met 0,1 seconde te gaan in de verlenging zorgde Jonas Valanciunas uit een vrije worp voor de beslissing.

