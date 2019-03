Haase vlot naar tweede ronde in Miami

Tennisser Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt op het masterstoernooi van Miami. De 31-jarige Hagenaar was in iets meer dan een uur klaar met Lukas Lacko uit Slowakije: 6-2 6-4. Lacko, de nummer 130 van de wereld, had via de kwalificaties het hoofdtoernooi gehaald.

Haase treft in de tweede ronde GaĆ«l Monfils. De Fransman, als zestiende geplaatst in Miami, begon met een ‘bye’. Haase verloor de twee voorgaande duels met Monfils, in 2011 in Barcelona en in 2013 in Nice. Beide ontmoetingen waren op gravel. De 32-jarige Monfils, nummer 18 van de wereld en vorige maand winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam, bereikte vorige week in Indian Wells de kwartfinales. Hij moest zich toen vanwege een achillespeesblessure afmelden voor zijn duel met Dominic Thiem. Onduidelijk is hoe het nu met de fysieke gesteldheid van Monfils is.

Haase, 65e op de wereldranglijst, strandde in Indian Wells in de tweede ronde tegen het Russische talent Andrei Roeblev.