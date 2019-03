Van den Berg debuteert in Milaan-Sanremo

Het Nederlandse wielertalent Julius van den Berg maakt zaterdag zijn klassiekerdebuut. De 22-jarige renner uit Purmerend behoort tot de formatie van EF Education First voor de eerste klassieker van het jaar. Sebastian Langeveld verschijnt namens het Amerikaanse team in Milaan ook aan de start van ‘La Primavera’, die over 291 kilometer gaat.

Van den Berg dwong vorig jaar een contract af bij de ploeg uit de UCI WorldTour die onder leiding staat van Jonathan Vaughters. Het talent uit het opleidingsteam SEG Racing, die als tweede eindigde in de beloftenversie van Parijs-Roubaix, kreeg een contract voor twee seizoenen bij de Amerikaanse formatie. Voor zijn nieuwe werkgever sprintte Van den Berg in de Binck Bank Tour een keer naar de tweede plaats. Hij reed dit seizoen onder meer de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten in het roze shirt van EF Education First.