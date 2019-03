Van Gerwen verliest in Premier League

Michael van Gerwen heeft in de Premier League Darts zijn tweede nederlaag geïncasseerd. De titelhouder moest op de zevende speelavond in Berlijn zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney: 7-5. De viervoudige kampioen verloor eerder in deze prestigieuze competitie van de Engelsman James Wade (3-7).

Van Gerwen kwam snel op een voorsprong van 2-0, maar moest daarna het initiatief aan Gurney laten. De Noord-Ier gooide het duel verrassend goed uit. Beiden beëindigden de partij met een gemiddelde van iets meer dan 98 punten.

Door de nederlaag van Van Gerwen kwam Rob Cross alleen aan kop. De Engelsman won eerder op de avond van de Welshman Gerwyn Price (7-4). Cross heeft nu elf punten, Van Gerwen bleef staan op negen punten.

In de laatste partij van de avond speelt Raymond van Barneveld tegen de Duitser Max Hopp. De Hagenaar wacht dit seizoen nog op zijn eerste zege in de Premier League.