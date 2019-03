Wielrenner Martinez lang bij Education First

De Colombiaanse wielrenner Daniel Martinez heeft zoveel indruk gemaakt, dat de teamleiding van EF Education First zijn contract nu al met drie jaar heeft verlengd tot eind 2023. De 22-jarige Martinez won onlangs de koninginnenrit in Parijs-Nice, met aankomst op de Col de Turini. De Colombiaan veroverde begin dit jaar al de nationale titel op de tijdrit en eindigde als derde in de Ronde van Colombia.

,,Hij behoort tot de twintig meest getalenteerde klimmers in het peloton”, zegt teambaas Jonathan Vaughters. ,,Maar juist de progressie die hij boekt in de tijdritten, maken hem zo’n opwindende wielrenner. Hij is een klimmer wiens tijdrit tot zijn kracht behoort en niet tot zijn zwakheden.”

Martinez rijdt sinds vorig jaar voor de Amerikaanse formatie uit de UCI WorldTour. Hij eindigde als debutant in de Tour de France op de 36e plaats en liet zich ook zien in Catalonië (zevende), Romandië (twaalfde) en Californië (derde).