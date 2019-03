Winnaar van 2016 terug in marathon Rotterdam

De Keniaanse atleet Marius Kipserem staat op zondag 7 april weer aan de start van de marathon van Rotterdam. De 30-jarige Kipserem zegevierde drie jaar geleden op de Coolsingel. De Keniaan legde de wedstrijd over 42,195 kilometer toen af in 2.06.11.

Vorig jaar kwam Kipserem ook naar Rotterdam. Toen eindigde hij als vijfde in 2.07.22, ruim 1,5 minuut na zijn winnende landgenoot Kenneth Kipkemoi. Kipserem gaat over ruim twee weken de strijd aan met onder anderen de Ethiopiƫr Kelkile Gezahegn en de Kenianen Emmanuel Saina en Elijah Kemboi, afgelopen jaar de winnaars van de marathons in respectievelijk Frankfurt, Buenos Aires en Sydney. De organisatie heeft in totaal zes atleten gestrikt die een persoonlijk record van 2.05.56 of sneller hebben. Bij de vrouwen is de Ethiopische Ashete Dido de favoriete met een pr van 2.21.14.

De Nederlandse inbreng in de 39e marathon van Rotterdam komt van onder anderen Khalid Choukoud en Abdi Nageeye, sinds 2017 de houder van het Nederlands record met 2.08.16.