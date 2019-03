Chris Froome staat maandag aan de start van de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. De Britse wielrenner van Team Sky keert terug in het peloton nadat hij last had van vermoeidheid.

De 33-jarige Froome deed daarom niet mee aan de UAE Tour begin maart. Hij was moe na de vele trainingen en zijn optreden in de Ronde van Colombia, een maand geleden.

Egon Bernal is de kopman van Sky in Catalonië. De Colombiaan won onlangs Parijs-Nice.

De Ronde van Catalonië gaat maandag 25 maart van start en duurt tot en met zondag 31 maart.