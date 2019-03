Olympisch kampioene Zagitova ook beste op WK

De Russische kunstrijdster Alina Zagitova heeft voor het eerst de wereldtitel veroverd. De 16-jarige olympisch kampioene was in het Japanse Saitama een klasse apart.

Zagitova was de beste in beide k├╝ren en kwam tot een puntentotaal van 237,50. Elizabet Turzynbaeva uit Kazachstan zat daar met 224,76 ver achter en eindigde als tweede. Het brons was voor Evgenia Medvedeva, de wereldkampioene van 2016 en 2017 uit Rusland (223,80). Medvedeva won op de Spelen in Pyeongchang zilver.

Vorig jaar eindigde Zagitova bij haar debuut nog als vijfde. Toen won de Canadese Kaetlyn Osmond (brons in Pyeongchang), die dit jaar absent was.