Zwembond ziet af van wereldbeker in Eindhoven

De wereldbekerwedstrijd zwemmen in Eindhoven gaat dit jaar niet door. De Nederlandse zwembond KNZB heeft de internationale bond FINA laten weten van de organisatie af te zien.

,,De organisatie van een wereldbekerwedstrijd is financieel een flinke uitdaging”, zegt AndrĂ© Cats, technisch directeur van de KNZB. ,,Daarnaast staat het concept van wereldbekers binnen de FINA ter discussie. De FINA is de Champions Swim Series gestart, een serie wedstrijden die concurreert met de World Cups. Dat zorgt voor een onduidelijke positionering van de wereldbekerwedstrijden. Daarnaast is de verwachting dat er geringe belangstelling is voor een World Cup kortebaan in een olympisch zwemseizoen. Dit alles heeft ons doen besluiten om het niet te doen.”

Zowel in 2017 als 2018 was er een wereldbekerwedstrijd in Eindhoven.