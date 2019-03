Alaphilippe kan zege nauwelijks geloven

Wielrenner Julian Alaphilippe pakte met de overwinning in Milaan-Sanremo al de zevende zege van 2019. Toch kon de 26-jarige Fransman van Deceuninck-Quick Step niet geloven dat hij zijn eerste grote klassieker had gewonnen. ,,Ik realiseer me nog maar nauwelijks wat ik en het team hier hebben gedaan”, zei hij.

De wielrenner prees uitvoerig zijn ploeg die hem tot ver in de finale uit de wind had gehouden. ,,We controleerden de finale en op de Poggio demarreerde ik om de koers hard te maken. Ik was heel gefocust. Toen Matej Mohoric de sprint aanging, wist ik dat ik moest gaan. Ik ben heel blij.”

De kopman van de Belgische ploeg won eerder drie etappes in Zuid-Amerika en sloeg meteen toe in zijn eerste koers op Europese bodem, Strade Bianche. In de Tirreno-Adriatico won hij de tweede etappe en verraste hij met een overwinning in de massasprint in de zesde etappe.