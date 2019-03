Badmintonner Mark Caljouw is er op de Orléans Masters in Frankrijk niet in geslaagd de finale te bereiken. In de halve eindstrijd verloor de titelhouder in twee spannende games van de Fransman Thomas Rouxel. Het werd 21-19 en 23-21.

In de tweede game maakte Caljouw een achterstand van 15-10 ongedaan. Hij kwam zelfs met 19-18 voor, maar kon geen beslissende game afdwingen. De partij duurde 55 minuten.

De als tweede geplaatste Caljouw veroverde in 2017 en 2018 de titel in Orléans.