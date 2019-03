Handbalsters ten onder tegen Duitsland

De Nederlandse handbalvrouwen hebben voor het eerst onder leiding van de nieuwe bondscoach Emmanuel Mayonnade verloren. Duitsland was in Oldenburg met 29-28 te sterk voor de nummer vier van de laatstgehouden Olympische Spelen. Mayonnade debuteerde een dag eerder in Groningen met een overwinning van 29-26 op Duitsland. In de tweede ontmoeting met Duitsland kregen ook veel talenten in het Nederlandse team een kans.

Halverwege keek Oranje tegen een achterstand van 19-12 aan. De achterstand had nog groter kunnen zijn. Doelvrouw Tess Wester stopte drie strafworpen.

In de Grosse EWE Arena, met veel Nederlandse supporters op de tribune, werd het na rust nog spannend. Aan de hand van Estavana Polman kwamen de handbalsters terug tot 26-25. Martine Smeets zorgde zelfs even voor een gelijke stand (28-28). In de volgende aanval kwam Duitsland weer op voorsprong. Nederland kreeg nog een grote kans. Lois Abbingh miste drie seconden voor tijd in vrije scoringspositie.

Polman was met tien doelpunten het meest trefzeker. Vrijdag scoorde ze ook al tien maal. Lynn Knippenborg speelde in Oldenburg haar honderdste interland.

,,Het was geen goede wedstrijd van ons”, zei Mayonnade. ,,In de eerste helft verloren we alle onderlinge duels. In de tweede helft hebben we een aantal dingen veranderd en ging het beter. Het was voor mij een nuttige week om met het team te trainen en de speelsters in actie te zien.”