Kunstrijder Chen prolongeert wereldtitel

De Amerikaanse kunstrijder Nathan Chen heeft in het Japanse Saitama zijn wereldtitel geprolongeerd. De 19-jarige acrobaat was ook in de vrije kür de beste, nadat hij donderdag al stevig de leiding had genomen tijdens de korte kür. Chen eindigde op het fraaie puntentotaal van 323,42 punten.

De Japanse tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu moest voor eigen publiek genoegen nemen met WK-zilver. Hij stond na de korte kür, die niet helemaal foutloos verliep, derde. In de vrije kür kon hij zijn positie nog wel verbeteren, maar met een score van 300,97 bleef de thuisfavoriet ver verwijderd van de ongenaakbare Chen, die bij de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea niet verder kwam dan de vijfde plek. Het WK-brons was voor de Amerikaan Vincent Zhou met een eindscore van 281,16.

De wereldtitel bij het ijsdansen ging naar het Franse duo Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron. Voor het tweetal was het de vierde triomf bij de WK, na eerdere gouden medailles in 2015, 2016 en 2018.