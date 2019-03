LeBron James grote afwezige in play-offs NBA

LeBron James is letterlijk en figuurlijk de grote afwezige in de komende play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De indrukwekkende vedette van Los Angeles Lakers verloor met zijn ploeg voor eigen publiek van Brooklyn Nets: 106-111. Daarmee is de ooit zo befaamde club uit Californië uitgeschakeld voor deelname aan de nacompetitie.

James, bezig aan zijn eerste seizoen bij de Lakers, ontbreekt voor de eerste keer in de play-offs in veertien jaar. Destijds haalde hij in zijn tweede seizoen bij Cleveland Cavaliers de beslissende reeks niet.

De 34-jarige sterspeler kon weinig aan de vijfde nederlaag op rij van de Lakers doen. Hij bracht 25 punten, 14 assists en 9 rebounds op zijn naam. De club uit Los Angeles ontbreekt voor het zesde seizoen op rij in de play-offs.