Osaka laat zich verrassen in Miami

De Japanse tennisster Naomi Osaka is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Miami blijven steken. De nummer 1 van de wereld liet zich met 4-6 7-6 (4) 6-3 verrassen door Su-Wei Hsieh uit Taiwan.

Osaka gaf een 6-4 4-2 voorsprong uit handen en liet het in de tweede set na de wedstrijd uit te serveren. Toen Hsieh op gelijke hoogte was gekomen, verloor Osaka langzamerhand de controle over de wedstrijd. In de derde set leidde Osaka nog wel met 2-0, maar de handige Hsieh sloeg meteen terug. Ze benutte haar eerste wedstrijdpunt met een stopvolley.

Het is de vierde keer dat de 33-jarige Hsieh, de nummer 27 van de wereld, van een speelster uit de top vijf weet te winnen. Vorige maand won ze op het grote toernooi van Dubai ook al van de Duitse Angelique Kerber.

Op Indian Wells wist Osaka ook niet aan de verwachtingen te voldoen. Ze verloor daar in de derde ronde met 6-3 6-1 van de Zwitserse Belinda Bencic.