Rentree Messi helpt Argentinië nog niet

Lionel Messi heeft voor het eerst sinds het wereldkampioenschap van de afgelopen zomer in Rusland weer voor de nationale elf van Argentinië gespeeld. De grote vedette van het internationale voetbal deed dat in het stadion van Atlético Madrid tegen Venezuela in een oefenduel. Als aanvoerder zag hij zijn land met 3-1 verliezen.

Bij rust leidde Venezuela door doelpunten van Salomón Rondón en Jhon Murillo. Na een uur scoorde Lautaro Martinez voor de Argentijnen. Door Josef Martinez liep Venezuela verder uit. Hij benutte een strafschop.

Bij de Argentijnen was Ajacied Nicolás Tagliafico basisspeler. Evenals Messi speelde hij de hele wedstrijd.

Na het tegenvallende WK, waar Argentinië in de achtste finale werd uitgeschakeld, liet Messi zijn toekomst als international lange tijd open. Begin dit jaar pas liet bondscoach Lionel Scaloni doorschemeren dat de terugkeer van de speler van Barcelona aanstaande was.