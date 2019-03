Zonderland in Doha zevende na val in finale

Epke Zonderland is bij de wereldbekerwedstrijd in Doha als zevende geëindigd op de rekstok. De Nederlander kwam door een val in de finale niet verder dan 12,966 punten.

Zonderland deed een vluchtcombinatie van de Cassina en Kovacs. Bij de Kovacs ging hij onderuit. Later in zijn oefening turnde de Fries nog een Kolman.

De zege in Doha ging naar de Kroaat Tin Sribic. De wereldkampioen van 2017 noteerde 14,400 punten. Hidetaka Miyaichi uit Japan werd tweede met 14,300, gevolgd door de Cubaan Randy Leru (14,000).

Bart Deurloo eindigde zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Birmingham op de meerkamp ook als zevende. De turner van O&O Zwijndrecht kwam tot 80,532 punten. Nikita Nagornii uit Rusland won met 85,065, voor de Chinees Sun Wei (84,730) en Kazuma Kaya uit Japan (83,731).