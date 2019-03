Andreescu is Kerber opnieuw de baas

Tennisster Bianca Andreescu heeft voor de tweede keer in een week de Duitse Angelique Kerber verslagen. Het 18-jarige talent uit Canada deed dat in de derde ronde van het toernooi van Miami. Andreescu besliste het duel in drie sets: 4-6 6-4 6-1. Vorige week versloeg ze Kerber, de nummer vier van de wereld, in de finale van het toernooi van Indian Wells.

Andreescu, inmiddels opgeklommen naar plaats 24 op de wereldranglijst, verloor de eerste set nog en keek in de tweede tegen een 4-1-achterstand aan. Nadat ze die had omgebogen in setwinst was er in de beslissende derde set geen houden meer aan. De Estse Anett Kontaveit is de volgende tegenstandster van Andreescu.