Cairoli doet goede zaken zonder Herlings

Motorcrosser Antonio Cairoli heeft optimaal geprofiteerd van de afwezigheid van Jeffrey Herlings in het wereldkampioenschap van de MXGP. Na de zege in beide manches in de Grote Prijs van Argentinië pakte de 33-jarige Italiaan ook de winst in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Cairoli won de eerste manche en eindigde in de tweede manche als tweede achter de Sloveen Tim Gajser.

Wereldkampioen Herlings zal door zijn voetblessure vermoedelijk pas in mei zijn rentree maken in de MXGP. Zijn achterstand op concurrenten Cairoli en Gajser is dan zeer waarschijnlijk te groot om nog mee te kunnen strijden om de WK-titel.

Gajser begon goed aan de eerste manche op het circuit van Matterley Basin, maar kwam al vroeg ten val en bleef daarna steken op de derde plaats. Cairoli schoot erlangs en hield de koppositie vast voor de Fransman Gautier Paulin. In de tweede manche hield Gajser zijn leidende positie wel vast. Paulin werd nu derde.

Glenn Coldenhoff eindigde in de eerste manche als twaalfde. In de tweede manche verbeterde hij zich met de achtste plaats.