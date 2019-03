Dallas verbaast met ruime zege op Warriors

Hoewel het seizoen er voor de basketballers van Dallas Mavericks bijna opzit, hebben ze nog een keer voor een stunt gezorgd in de NBA. Met een hoofdrol voor de Duitse veteraan Dirk Nowitzki won de ploeg bij Golden State Warriors. De titelverdediger werd in Oakland met de grootste nederlaag van het seizoen geconfronteerd: 91-126.

Nowitzki, 40 jaar inmiddels en bezig aan zijn laatste seizoen in de Amerikaanse topcompetitie, kwam tot 21 punten, zijn hoogste score deze jaargang. Het Sloveense talent Luka Doncic was in Oakland met 23 punten, 11 rebounds en 10 assists goed voor een triple-double.

Door de nederlaag moeten de Warriors de koppositie in de Western Conference afstaan aan Denver. Dallas, dat al is uitgeschakeld voor de play-offs, blijft op de veertiende en tevens voorlaatste positie.