Herstelde Van der Poel wint GP Denain

Mathieu van der Poel heeft blijkbaar weinig last ondervonden van zijn zware valpartij in de sprint van Nokere Koerse. Vier dagen later reed de Nederlander van Corendon-Circus op indrukwekkende wijze naar de zege in de GP Denain. Van der Poel benutte een kasseistrook op zo’n 10 kilometer voor de streep om weg te rijden bij twee medevluchters.

Voor Van der Poel was het zijn tweede zege van dit wegseizoen. Kort nadat hij de wereldtitel veldrijden had veroverd debuteerde hij op de weg met een ritzege in de Ronde van Antalya.