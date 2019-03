Van der Wielen en Krumins vijfde in Parelloop

Jesper van der Wielen en Susan Krumins zijn als beste Nederlandse atleet geëindigd bij de Parelloop in Brunssum. Beiden sloten hun wedstrijd af als vijfde.

Bij de mannen zegevierde de Oegandees Mande Buschendig in de wegwedstrijd over 10 kilometer in een tijd van 27.56. Van der Wielen finishte na 28 minuten en 42 seconden. Michel Butter realiseerde de dertiende tijd: 29.14.

Bij de vrouwen was de winst voor Evaline Chirchir uit Kenia. Ze kwam tot een tijd van 31.17. Krumins was een kleine minuut minder snel: 32.14. Marathonspecialiste Ruth van der Meijden finishte na 34 minuten en 2 seconden als tiende bij de vrouwen.