Yates-broers samen in Ronde van Catalonië

De broers Adam en Simon Yates staan maandag aan de start van de Ronde van Catalonië. Daarmee komt het Australische Mitchelton-Scott met een bijzonder sterke ploeg naar de zevendaagse rittenkoers uit de WorldTour. Ook de Colombiaan Esteban Chaves behoort tot het zevental. De ploeg zegt niet bij voorbaat een kopman aan te wijzen. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey keerde na anderhalve maand in Milaan-Sanremo terug in competitie en is de man voor de sprintetappes.

De koers begint met twee etappes die gemaakt lijken voor de sprinters, daarna volgen twee bergetappes met aankomsten boven de 2000 meter in Vallter 2000 en La Molina. ,,We komen met een sterk team en er is gelukkig geen tijdrit”, zegt Adam Yates, die vorige week in de Tirreno-Adriatico de leiderstrui in de afsluitende tijdrit verloor aan de Sloveen Primoz Roglic. ,,We benaderen de wedstrijd zonder een vaststaand plan. Na de rit naar Vallter zullen we een beter idee hebben hoe de kansen liggen”, aldus ploegleider Julian Dean.