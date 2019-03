Andreescu geeft op met schouderblessure

Aan de opmars van Bianca Andreescu is maandag in Miami een einde gekomen. De 18-jarige tennisster uit Canada gaf in de vierde ronde tegen de Estse Anett Kontaveit op met een schouderblessure. Andreescu keek op dat moment tegen een achterstand van 6-1 2-0 aan.

Andreescu won vorige week het sterk bezette toernooi van Indian Wells en ze trok die goede lijn in Miami door. Aan haar reeks van tien overwinningen op rij kwam door schouderklachten tegen Kontaveit een einde.

Kontaveit treft in de kwartfinales de Deense Caroline Wozniacki of Hsieh Su-wei uit Taiwan.