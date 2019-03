Bertens verliest opnieuw van Barty

Kiki Bertens heeft het in de vierde ronde van het sterk bezette toernooi van Miami niet gered. De Nederlandse tennisster bleek opnieuw niet opgewassen tegen de Australische Ashleigh Barty, de nummer twaalf van de plaatsingslijst. Na een grillige wedstrijd verloor de als zevende geplaatste Bertens in drie sets: 4-6 6-3 6-2.

Bertens (27) verloor eerder dit jaar in Sydney in de halve finales ook al van Barty. Destijds waren de setstanden 6-7 (4) 6-4 7-5. De andere twee voorgaande duels met de Nederlandse tennisster besliste de 22-jarige Australische eveneens in haar voordeel.

Bertens strandde twee weken geleden in het toptoernooi van Indian Wells ook in de vierde ronde. Toen verloor ze van de Spaanse GarbiƱe Muguruza, ook nadat ze de eerste set had gewonnen (5-7 6-1 6-4).