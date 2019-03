Roger Federer heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van het ATP-tennistoernooi van Miami. De Zwitserse nummer vijf van de wereld was met 7-5 6-3 te sterk voor de Serviër Filip Krajinovic.

Voor een plek in de kwartfinales stuit Federer, die het toernooi in Miami drie keer op zijn naam schreef, op de Rus Daniil Medvedev of de Amerikaan Reilly Opelka.