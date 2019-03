Rentree Van Baarle in Coppi e Bartali

Wielrenner Dylan van Baarle maakt woensdag in de Setttimana Internazionale Coppi e Bartali zijn rentree in het peloton. De renner van Sky liep in de Omloop Het Nieuwsblad een breuk in een hand op, die een operatie noodzakelijk maakte. Het herstel hield hem ruim drie weken uit koers.

Op Twitter laat Van Baarle (26) weten uit te kijken naar de grote wedstrijden dit voorjaar. ,,Op weg naar Coppi Bartali. Mezelf klaar maken voor de ‘Ronde’ en Parijs-Roubaix. Blij om terug in koers te zijn met de jongens van Sky”, schrijft de Zuid-Hollander, voor wie de voorjaarsklassiekers een hoofddoel zijn. Vorig jaar eindigde hij als twaalfde in de Ronde van Vlaanderen en negentiende in Parijs-Roubaix. De vierde plaats in Vlaanderen het jaar ervoor is zijn beste resultaat tot nu toe in beide klassiekers.

De internationale wielerweek in Italiƫ duurt tot en met zondag.