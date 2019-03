Eerste test Mick Schumacher in Formule 1

Mick Schumacher kruipt volgende week voor het eerst achter het stuur van een Formule 1-bolide. De 20-jarige coureur komt in actie bij de testdagen voor ‘rookies’ in Bahrein. ‘Schumi’ junior, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, zal in ieder geval een dag voor Alfa Romeo testen.

,,Ik kijk uit naar wat een geweldige ervaring gaat worden”, zei de Duitser, die begin dit jaar werd opgenomen in het opleidingsprogramma van Ferrari. Zijn vader behaalde vijf wereldtitels in de rode bolide van de Italiaanse renstal. Naar verluidt mag hij komende week in Bahrein ook een dag voor Ferrari testen.

Schumacher pakte afgelopen jaar de titel in de Europese Formule 3-serie. De Duitser heeft nu promotie gemaakt naar de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse. Dat seizoen begint komend weekeinde in Bahrein.