Halep en Kvitova azen in Miami op eerste plek

De tennissters Simona Halep en Petra Kvitova azen in Miami niet alleen op de titel, maar ook op de eerste plaats van de wereldranglijst. Door de vroege uitschakeling van Naomi Osaka, de huidige nummer 1, ligt voor beiden de weg naar de koppositie open. Zowel Halep als Kvitova moet dan wel de finale halen in Miami.

Beiden bereikten maandagavond de kwartfinales. De Roemeense, die begin dit jaar na de Australian Open de eerste plaats op de mondiale ranking moest afstaan aan Osaka, versloeg de Amerikaanse veterane Venus Williams in twee sets (6-3 6-3). Kvitova won met precies dezelfde cijfers van de Fran├žaise Caroline Garcia (6-3 6-3). De Tsjechische, die nog nooit op 1 stond, treft in de kwartfinale Ashleigh Barty. De Australische rekende in drie sets af met Kiki Bertens. Halep strijdt met Wang Qiang om een plek bij de laatste vier. De Chinese was te sterk voor landgenote Wang Yafan.