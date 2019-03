Kooivechter McGregor stopt met MMA

De Ierse kooivechter Conor McGregor heeft een punt gezet achter zijn roerige sportcarrière. De 30-jarige Ier onthulde dat op Twitter. ,,Ik heb besloten om te stoppen met de sport die voorheen bekend stond als Mixed Martial Arts”, schrijft McGregor. ,,Ik wens al mijn oude collega’s veel succes in deze competitie. Ik ga nu mijn oude partners vergezellen, die al zijn gestopt.”

McGregor zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste in de MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, wereldkampioen te worden in verschillende gewichtsklassen. De doorgaans behoorlijk grofgebekte Ier ging daarna een bijzonder lucratief gevecht aan met bokskampioen Floyd Mayweather.

McGregor kwam sindsdien vooral nog in het nieuws vanwege gewelddadige escapades buiten de ring. Het MMA-titelgevecht van de vechtbond UFC met Chabib Noermagomedov liep vorig jaar in Las Vegas volledig uit de hand.